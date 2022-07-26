2022 年 7月 26 日 星期二 13:50

哈国将在年底出台有关电动滑板车的规范性法案

哈通社/努尔苏丹/7月26日 – 哈萨克斯坦将在2022年年底之前，完成对电动滑板车上路行驶有关的规范性法案的立法程序。

据哈萨克斯坦内务部行政警察委员会副主席詹多斯·穆拉塔利耶夫介绍，针对规范化电动滑板车使用要求的法案的讨论已经持续了三年的事件。

- 从这类型的交通工具开始在阿拉木图等主要城市广泛使用开始，我们就着手讨论并拟定了相应的规范。当前我们正在立法基础上进行讨论，以明确电动滑板车的技术标准。一旦标准获得认定，我们将对交通法规和行政法规中与之相应的内容进行修订。- 他说。

据他介绍，相关技术标准将明确规定对电动滑板车的认证措施和对驾驶这类交通工具时需要遵守的相关规则。

副主席表示，今后在交通法中将明确的规定哪些人群可以驾驶电动滑板车上路，以及电动滑板车的驾驶者拥有的路权和其他权力等。

相关法案的制定过程中将广泛采纳城市管理学专家和公众的意见。

穆拉塔利耶夫表示，驾驶电动滑板车不需要考取驾驶执照，但有一项强制性的规定，即驾驶人员必须年满16周岁。此外，电动滑板车必须配备可在夜间进行照明的车灯。

【编译：木合塔尔·木拉提】