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东哈州与欧亚经济联盟国家贸易额大幅增长
2022 年 7月 25 日 星期一 19:22

东哈州与欧亚经济联盟国家贸易额大幅增长

哈通社/努尔苏丹/7月25日 -- 据哈国家统计局公布数据，今年1-5月，东哈州对欧亚经济联盟国家出口额增长28.8%，达3.595亿美元以上，相互贸易总额增长29%。

东哈州与俄罗斯的相互贸易额最高。2022年1-5月，对俄出口超过3.427亿美元，同比增长28.2%，进口增长32%，达到7.056亿美元。

根据2022年5月的统计数据，东哈州对俄出口额为7020万美元，进口额为1.755亿美元。出口的主要结构为，矿产品占总份额的51.6%，非贵金属及其制品-36.2%，蔬菜产品-5.2%。从俄罗斯的主要进口结构为，矿产品-52.1%，蔬菜产品-13.1%，非贵金属及其制品-8.1%，化学和相关工业产品-7.5%。

今年1-5月，东哈州对白俄罗斯的出口额下降17%，为330万美元。自该国进口商品总额达1540万美元，比去年同期减少5%。5月，对白俄罗斯出口额为30万美元，进口为240万美元。

1-5月，东哈州对吉尔吉斯斯坦的出口额为1320万美元。比去年同期增长69.2%，自吉尔吉斯斯坦进口商品5830万美元，增长10.1%。5月，东哈州对吉尔吉斯斯坦出口总额310万美元。进口额达1520万美元。

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