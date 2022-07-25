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首都失业率低于全国平均水平
2022 年 7月 25 日 星期一 18:48

首都失业率低于全国平均水平

哈通社/努尔苏丹/7月25日 -- 据努尔苏丹就业和社会保障局消息，今年上半年首都努尔苏丹的就业措施覆盖了5584人，其中2804名首都居民获得了长期工作岗位，该市的失业率为4.6%。

消息称，该市计划到年底创造2.8万个工作岗位，其中1.7万个属于长期工作岗位，1.1万个为临时岗位。
截至7月1日，共提供和创造了12390个就业机会。
根据哈国家统计局的数据，到2022年第一季度末，努尔苏丹的失业率为4.6%，比全哈平均值低0.3%（全哈平均值为4.9%）。
目前在努尔苏丹就业中心登记的失业人数为4873人，其中1249人为年轻人。有两千多人领取失业社会福利，2247人积极参与促进就业措施。有479人正在找工作。
此前有报道称，哈萨克斯坦2021年和2022年第一季度，企业员工的数量有所增加，而个体经营者的数量有所减少。
根据哈劳动和社会保障部的数据，本季度企业员工人数比去年同期增加了1.64万人（+0.2%），达到677万人。同时，个体经营者的数量减少1.21万人（-0.6%），达280万人。
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