2022 年 7月 25 日 星期一 15:32

哈萨克斯坦央行宣布提高基准利率

哈通社/努尔苏丹/7月25日 – 哈萨克斯坦央行宣布提高基准利率至14.5%。

据哈萨克斯坦央行消息，央行于7月25日决定提高基准利率至14.5%，浮动区间为+/-1.0%。

与此同时，央行释放流动性的拆出利率为15.5%，而回收流动性的拆入利率为13.5%。

央行表示，做出这一决定是由于高通胀预期正在加剧通胀压力。央行预计通货膨胀的年度涨幅有可能将持续到2023年的第一季度，除非期间发生其他意外的变化。

央行强调，提高基准利率的决定旨在稳定和减缓 2023 年的通胀过程和预期，并使通胀在中期内更接近目标水平。

既定通胀过程的稳定性、财政刺激需求和外部促通胀环境，需要将基准利率长期维持在当前水平，以激发公众积累资金的意愿，这将逐步影响明年的通胀。

对基准利率的进一步决定，将取决于对宏观经济指标、外部环境和国内经济的风险平衡。

央行货币政策委员会关于基准利率的下一次调整结果将于 2022 年 9 月 5 日 14:00 公布。 同日，努尔苏丹时间16:00将举行新闻发布会。

【编译：木合塔尔·木拉提】