总统会见伊斯兰开发银行行长

哈通社/努尔苏丹/7月25日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对沙特阿拉伯进行正式访问框架下，24日会见伊斯兰开发银行行长穆罕默德·苏莱曼·阿勒-贾西尔。

会谈期间，双方讨论了在各个经济领域实施的联合项目的具体情况。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦是独联体国家中第一个与伊斯兰开发银行开展合作的国家。25年前，在阿拉木图落户的该银行区域办事处负责协调与东欧国家、独联体、蒙古国和中国的银行业务。 这表明了哈萨克斯坦与伊斯兰开发银行之间的高度重视和互信关系。

-我们高度赞赏伊斯兰开发银行多年来对哈萨克斯坦经济的支持。 建立合作的多年来，伊斯兰开发银行在哈萨克斯坦经济和社会项目的优先领域投资超过16亿美元。-总统说。

伊斯兰开发银行行长则向总统介绍了银行的投资政策和未来计划。

他表示，伊斯兰开发银行计划继续为商业和金融领域的项目，以及基础设施和通信的现代化分配资金。

根据此前的报道，应沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日晚抵达吉达市，开始对该国进行正式访问。

国王顾问兼麦加省省长费萨尔·哈立德·本·阿卜杜拉齐兹和沙特环境、水资源和农业大臣阿卜杜拉赫曼·阿勒-法德里在机场迎接了托卡耶夫总统。

根据访问议程，哈萨克斯坦总统与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特举行了会谈，并出席哈萨克斯坦与沙特投资圆桌会议。

之后，总统还与沙特阿拉伯商界代表举行了个人会晤。

【编译：阿依波塔】



