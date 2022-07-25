2022 年 7月 25 日 星期一 07:34

哈通社与沙特通讯社签署合作谅解备忘录

哈通社/努尔苏丹/7月25日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前对沙特阿拉伯进行的正式访问框架下，哈萨克国际通讯社与沙特通讯社（Saudi Press Agency）签署合作谅解备忘录。

在吉达市举行的签署仪式上，哈萨克斯坦总统广播电视综合体总干事娆姗·卡吉巴耶娃代表哈萨克国际通讯社，沙特通讯社社长法哈德·本·哈桑·阿尔·奥格兰代表该通讯社签署合作谅解备忘录。

在签署的备忘录框架下，双方将增加信息内容交流，这将使两国民众能够跨国关注每日新闻。 双方还计划加强在内容创作和交流方面的合作。

娆仙·哈吉巴耶娃表示，两国新闻机构之间建立的合作不仅是大众媒体之间建立的专业对话，也将有助于增进两国之间的合作。

哈萨克国际通讯社是哈萨克斯坦拥有百年历史的首个通讯社，自2022年4月1日起，通讯社隶属于哈萨克斯坦总统广播电视综合体。

沙特通讯社是沙特阿拉伯王国的第一家国家通讯社，成立于 1970 年，隶属于沙特阿拉伯媒体部。

根据此前的报道，应沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日晚抵达吉达市，开始对该国进行正式访问。

国王顾问兼麦加省省长费萨尔·哈立德·本·阿卜杜拉齐兹和沙特环境、水资源和农业大臣阿卜杜拉赫曼·阿勒-法德里在机场迎接了托卡耶夫总统。

根据访问议程，哈萨克斯坦总统与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特举行了会谈，并出席哈萨克斯坦与沙特投资圆桌会议。

【编译：阿依波塔】



