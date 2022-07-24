托卡耶夫总统对沙特进行正式访问 会见沙特王储

哈通社/努尔苏丹/7月24日-应沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫23日晚抵达吉达市，开始对该国进行正式访问。

国王顾问兼麦加省省长费萨尔·哈立德·本·阿卜杜拉齐兹和沙特环境、水资源和农业大臣阿卜杜拉赫曼·阿勒-法德里在机场迎接了托卡耶夫总统。

随后，哈萨克斯坦总统与沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特举行了会谈。

会谈期间，托卡耶夫总统就邀请和热情的接待向沙特阿拉伯国王和王储表示了感谢。

总统表示，这是首次以国家元首的身份访问沙特，意义重大。

托卡耶夫总统表示，沙特是哈萨克斯坦的主要战略伙伴之一。- 沙特阿拉伯是最早承认哈萨克斯坦独立的国家之一。在此期间，我们在各个方向的合作得到了加强，现在哈沙关系处于高水平。尽管如此，为两国合作注入新动力的时候到了，这是符合我们两国利益的共同决定。我相信我们的互利关系将继续得到加强。-他说。

同时，双方就贸易、经济和投资合作问题进行了讨论。托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿意为沙特投资者提供各方面的条件和利益。

此外，双方表达了对增加相互贸易额的意愿，并表示，两国政府将在近期加强这方面的工作。

穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特指出，两国关系水平良好，进一步加强和发展潜力巨大，有必要进一步加强这方面的相关工作。

王储表示，该国大型企业代表将参加托卡耶夫总统对该国进行的正式访问框架下举行的投资圆桌会议。

据他介绍，在当前形势下，由沙特阿拉伯国家投资基金协调的多个项目的联合工作具有重要意义。

具体来说，沙特阿拉伯公司有意在哈萨克斯坦农业领域投资，这在全球粮食危机背景下变得更加重要。

最后，托卡耶夫总统邀请沙特阿拉伯王储对哈萨克斯坦进行国事访问。

穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特表示，很乐意接受这一邀请，并表示愿意访问哈萨克斯坦，以讨论落实已达成的协议的具体成果。

【编译：阿依波塔】







