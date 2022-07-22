卫生部可能会在被划入«红区»的地区恢复健康二维码系统的使用

哈通社/努尔苏丹/7月22日 -- 哈萨克斯坦将在被划入疫情风险高等级（红区）区域的地区恢复健康二维码系统的使用。

哈萨克斯坦目前正在面临新冠奥密克戎亚型变种病毒的侵扰，每日新增确诊的阳性病例不断增加。哈国新冠防控跨部门委员会日前对新冠疫情传播风险评估办法（流行病学评估矩阵）进行了修订，目前根据新修订的划分标准，努尔苏丹市被列入疫情风险中等（黄区）区域，其他地区均位于疫情风险低等（绿区）区域。

哈萨克斯坦卫生部传染病流行防控司司长罗扎•霍扎珀娃22日在新闻发布会上表示，卫生部计划在被划入新冠病毒传播风险较高等级水平（红区）的地区恢复Ashyq健康二维码系统的使用。

- 我们可能会恢复Ashyq健康二维码系统的使用。如果一个地区被划入红区，那么我们就会在那里恢复其使用。不过具体会增加其他哪些限制性措施，目前尚无定论。目前我们正在同阿塔梅肯国家企业家协会就相关问题进行协商。- 她说。

哈萨克斯坦政府于2021年2月推出了名为Ashyq的公民健康信息二维码系统（QR code）。该系统的信息库中记录了公民的个人健康状态，并通过四种不同颜色的二维码进行标记（红黄蓝绿）。系统提供了供公民下载安装在个人智能手机当中的APP软件（需要指出，移动应用程序的安装是非强制性的）。公民在进入公共设施时（超市、购物娱乐中心、市场、电影院等），可通过扫码方式向设施工作人员出示个人的二维码信息。

【编译：木合塔尔·木拉提】



