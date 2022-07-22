2022 年 7月 22 日 星期五 16:14

叶尔克西.胡尔曼拜作品：马与歌——哈萨克族的一对翅膀

作为古老的游牧民族，哈萨克人在马背上出生、行走，一生与马为友。同时，哈萨克族又是个热爱歌唱，以歌声为倾诉方式的民族。他们在歌声中成长，在歌声中领悟、感知生命。正因为此，人们这样称颂——马匹和歌声是哈萨克人的两只翅膀！

哈萨克人的牧场中，人是跟着牛羊走的。冬去春来，他们从山脚下的冬牧场迁到山上的夏牧场去；到了秋天，他们又从夏牧场搬到山下的冬营地来。转场不只是给牛羊更多的牧草，也是草原休养生息的必要环节。天山地区严寒来得甚早，深秋季节常会飘来雪花。一场早雪过后，牧场内外万籁俱寂，转场的马匹和羊群队伍正在缓慢踏雪而行。

古老«冬不拉»，是哈萨克牧人向世界的倾诉：按照史书记载，哈萨克族的先民主要由古代中亚草原上的塞人、大月氏、乌孙、康居、奄蔡人、匈奴、鲜卑、柔然、突厥，及后来的乃蛮、克烈、克普恰克等组成。这些先民，先后走过历史的长河，逐步形成了哈萨克三大玉兹——即大、中、小三个部落。哈萨克族先民在浩荡的历史长河中扮演过多种角色。有时，他们作为小部族出现在历史舞台，有时可以组成草原上的部落联盟，强盛时期则建立过草原汗国。他们有时征战沙场，有时组建商队，有时充当驼工。

无论充当何种角色，广袤的中亚草原都是哈萨克人文化的源泉，是他们心灵与足迹流动的舞台。作为哈萨克族女儿的我，已经离开故乡多年，但那个承载游牧文明的大舞台，无时无刻不浮现在梦中，镌刻在心中。





作者简介

叶尔克西 ·胡尔曼别克克孜 哈萨克族作家。1961年出生于新疆阿勒泰地区北塔山牧场。先后任新疆维吾尔自治区文联副主席。

八十年代初毕业于中央民族学院汉语言文学系,中共党员。1983年后历任新疆文联《新疆民族文学》编辑、《民族作家》、《西部》副主编，文艺理论研究室主任，其间借调到中国作协《民族文学》、挂职北京市文化局社文处工作各一年、副编审。八十年代中期开始写小说，后来一度做文学翻译工作，九十年代末期开始进行散文创作，有《永生羊》、《天狼》、《蓝雪》等个人作品集及文学翻译作品集发表。《永生羊》被改编为电影, 是国内首部用哈萨克语同期声拍摄的故事片。叶尔克西.胡尔曼别克编剧并担任副导演。曾获全国少数民族文学骏马翻译奖、首届«天山文艺奖»优秀作品奖。2005年加入中国作家协会。现在新疆维吾尔自治区文联副主席。