艾克拜尔·米吉提吾勒作品：《思经河畔》

雅安是著名雨城，这里年降雨量2100多毫米，比成都年降雨量1100毫米几乎高出一倍，一年365天，200多天都在下雨。2020年10月中旬，我应邀在雨中再度来到雅安。翌日，雨停了，他们高兴地说，今天是个晴天。我抬眼望去，云层密布毫无缝隙可言，按北方人的眼光，这应当是典型的阴天。但是，在他们看来，这就是晴天。中国之大，连阴晴都要用不同的尺度来衡量。

好吧，只要没雨就是晴天。当天的日程安排是要去天全县喇叭河镇紫石关村和仁义镇红军村参观采风。之后，到思经乡竹海渔乡参观。

这里属二郎山脉，山多高，水多高，每一条沟都有山溪流出，汇聚成思经河在那里兀自喧哗流淌。山路弯弯，可能是之前的丰沛雨水，引起山体有多处滑坡，还有几处公路路基塌方，挖掘机、铲车在那泥泞中作业，有一些硕大的石块从泥堆中挖出，浑体是泥横陈在一旁，煞是扎眼。还有一段路程，在道路下方一侧索性用竹编做墙立在那里，挡住了路人的视线。然而，由此路面变得狭窄，看似只能有一辆车单向通过，否则无法错车。路面尽是泥汤，无言地诉说着这里的雨柱曾经多么的气势如虹。开道车就在这泥泞促狭的道路上决然开去，我们所乘坐的丰田中巴，也像一只小船在浑汤之上飘摇而去。如果在京城，这样的路况足以让司机有所畏惧，但是你看，我们的车队一路前行，这就让人充满力量。

在弯进一条沟口时，一条清澈的山溪由此流出，桥的两侧形成了一个自然村落，那些墙面上书写着不同时期的标语口号，向你讲述着它们的历史。一组水泥巨柱就在小溪两旁村舍之上拔地而起，擎天而立，支撑着高速公路从它顶端平稳通过，连接着远方。我忽然想起那句名诗：«而今迈步从头越。»一个全新时代在改变着人们的命运，改变着一切。

开出这个沟口，地势略显平缓，思经河在不远处与你的视线迎面相撞。在河边滩地上，一组组圆形水泥池映入眼帘，我颇有些纳闷，在深山河边修起这样的水泥池作何用场？不一会儿，我们就开进了标有润兆渔业的一个小院，这里就是我们今天的又一个参观点。

走下车来眼前就是另一个一组组圆形水泥池。讲解员向我们热情讲解，润兆渔业自2012年在天全县思经乡团结村开始建设占地120亩冷水鱼养殖基地，新鲜河水循环注入161口圆形的鲟鱼养殖池中，已成为川西南最大的冷水鱼养殖基地。通过八年的生态养殖，这里引进养殖的史氏鲟、达氏鳇、西伯利亚鲟、白鲟、杂交鲟安然无恙，日积月累，有的已经长得重达150公斤、长约两米左右。

在一个圆形池子内，两个壮汉正在巡抚鱼群。同行的人无不欢呼起来，他们看到了就在眼前缓缓游动的大鱼。那些鲟鱼一个个硕大无比，片片鱼鳞清晰可辨，鱼脊在水中触手可及，它们透着一种自信，兀自游来游去，似在欢迎远道而来的客人。

那两个壮汉也十分给力，两人合力从水中抱起了一条大鱼，大家急忙把这画面定格在各自的手机里。我及时抓拍了一组视频，立即发布到我的抖音、彩视、微信里，旋即就有粉丝、微友前来分享点赞。信息时代就是这样迅捷，随时随地你都可以和天下朋友们分享你的发现和你的快乐。

随后我们在左近的鱼池间走动，才发现每一个圆池中都有一群群的大鱼在舒缓地游动。这真是一个创造奇迹的时代，说起来这些鱼与这方土地并没有渊源，可是你瞧，它们就在你的眼前鲜活游动，似乎已经淡忘了西伯利亚远方的记忆，而与思经河的河水交融在一起。

站在池沿满眼望去，周边青山如黛，云霭散淡，竹海森森，耳边袭来思经河的阵阵涛声，展示着天全县优越的生态环境。的确，这里水质优良、空气清新、气温适中，正适合建设鲟鱼养殖和鲟鱼鱼子酱生产基地。

鱼子酱作为餐桌上的美味，价值像软黄金一样昂贵，出口欧洲国家，同时带活了当地的特色经济。如今在龙头企业带动下，思经乡冷水鱼产业规模不断扩大，全乡已发展冷水鱼养殖专业合作社2个，家庭渔场2个，渔家乐2家，提供了一批就业岗位。除了鱼子酱生产，一鱼多吃，全鱼宴等特色餐饮也日渐兴盛起来，吃鱼、观鱼成为一道旅游风景，带动了冷水鱼产业链的形成和发展。

显然，天全县依托得天独厚的水域资源优势，把发展高效生态渔业作为«竹海渔乡»生态农旅融合发展环线建设主要途径，围绕«绿色发展、特色发展、转型发展»思路，通过«渔业+»模式，把打造«美丽渔村»、建设«竹海渔乡»生态农旅融合、发展乡村休闲度假区作为乡村振兴载体，促进传统农业向现代化农业转变。真是一幅令人陶醉的愿景画面，十分迷人。

盛情的主人邀请我们参观了他们封闭的鱼子酱生产流水线，只见一组组生产工人身着白色防护服，隔窗在无菌操作台上人工作业。讲解员在向我们不无骄傲地讲解着，他们生产的鱼子酱全是由人工作业完成，然后根据订单销往国内外客户。一条无形的链条，已经把世界与这条僻静的山沟衔接起来，这就是发生在思经河畔的奇迹。

作者简介：

艾克拜尔·米吉提吾勒 中国哈萨克族著名作家、翻译家，1954年4月生于新疆伊犁哈萨克自治州霍城县，毕业于兰州大学中文系。于1980年进入第五期文学讲习所深造。先后任全国政协委员、全国政协民族宗教委员会委员、中国作家协会全国委员会委员、中国作家协会影视文学委员会副主任、中国电影文学学会副会长、中国作家出版集团党委副书记、管委会副主任、《中国作家》主编、二级编审等工作，自1993年起享受中国国务院特殊津贴。其处女作《努尔曼老汉和猎狗巴热斯》获得1979年全国优秀短篇小说奖，短篇小说《哦，十五岁的哈丽黛哟……》等作品多次获得全国少数民族文学奖和其他奖项。艾克拜尔·米吉提著有中短篇小说集《哦，十五岁的哈丽黛哟……》、《瘸腿野马》、《存留在夫人箱底的名单》、《蓝鸽、蓝鸽……》，传记文学《穆罕默德》、《木华黎》，译著《论维吾尔十二木卡姆》（维译汉）、《阿拜箴言录》（哈译汉），《艾克拜尔·米吉提作品集》（四卷）、《艾克拜尔·米吉提短篇小说精选》、《耕耘与收获》等极有影响力的文学作品。此外还发表大量的散文、随笔、评论、纪实文学及史学专论、翻译作品等。艾克拜尔·米吉提吾勒所创作的汉语作品被译为多种外文，以及国内几种少数民族文字，是中国哈萨克民族杰出的双语作家、评论家。

