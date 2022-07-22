2022 年 7月 22 日 星期五 10:57

日本拟今秋启动第五剂接种 采用奥密克戎疫苗

哈通社/努尔苏丹/7月22日--据共同网报道，日本厚生劳动省正探讨今年秋季启动新冠疫苗第五剂接种。设想的是采用今后将推出的针对奥密克戎毒株的疫苗。对象主要为老年人和患有宿疾等重症化风险较高的人群。秋季启动是因为预计第四剂接种后经过5～6个月效果会减弱。政府内部正在协商，以获得预算确保接种态势和物资。

对奥密克戎毒株的预防效果低于以往毒株是目前疫苗的一大问题。美国辉瑞和莫德纳等公司开发了针对奥密克戎毒株的疫苗，有望在秋季前后登陆日本。据政府相关人士透露，具体采用哪种疫苗，将在收集开发情况信息和听取专家意见之后决定。

针对奥密克戎毒株的疫苗若不仅能预防重症化，还具有防止感染和发病效果的话，则也可能提供给未满60岁健康人群进行追加接种。这部分人群目前未成为第四剂接种对象。

新冠疫苗目前作为旨在防止疫情蔓延紧急实施的《预防接种法》上的«临时接种»推进，费用由国家负担，实施免费接种。第五剂接种将延续这一机制。由于临时接种的期限为今年9月底，预计将延长。

据政府相关人士透露，也有方案提出将«临时接种»改为由市町村利用地方财政转移支付实施、可对接种者收取部分费用的«定期接种»，但第五剂接种时不会采用。主要原因可能是大幅更改接种机制需花费时间和精力，例如将政府采购后分发给各地的做法变为由制药企业供应给医疗机构的方式等。