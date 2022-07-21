中企代表与哈国家商会探讨扩大合作

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 据Kapital.kz消息，中国新兴集团公司代表与哈阿塔梅肯企业家联合会（哈国家商会）代表举行会谈，新兴集团表示，愿与哈国企业家在建筑、贸易、医疗服务、制造业等领域开展合作。

据悉，中国新兴集团公司主要经营三大业务：先进的生产技术和服务，医药，贸易和工程服务。

中国新兴集团有限公司副总经理、顾问李安民（Li Anming）表示，新兴集团支持合作原则。公司有丰富的工作经验，此外，新兴公司已经在机械工程领域与哈萨克斯坦企业家合作。公司有意扩大与哈萨克斯坦企业家的合作伙伴关系。

中国企业代表团对进口哈萨克斯坦面粉、马奶酒、奶粉等产品有意向。同时，该公司拟与哈萨克斯坦企业合作开发可再生能源，向市场供应医疗设备，建设配备技术、设备和医务人员的医院。

哈国家商会董事会第一副主席马克萨特·基基莫夫表示，感谢新兴公司代表对哈萨克斯坦企业的关注，国家商会已有10家会员企业计划将其产品出口至中国市场，但商会不会仅仅局限于这个名单。他还表示，国家商会随时准备合作，商会建议新兴公司与该会的会员企业，与国家商会举行工作会议，以便进一步开展合作。

双方讨论了进一步合作的前景和支持两国进出口企业的选项。