2022 年 7月 21 日 星期四 19:50

托卡耶夫总统结束对吉尔吉斯的访问

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日结束了对吉尔吉斯进行的访问。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统乘专机于20日飞抵吉尔吉斯共和国乔尔蓬-阿塔，开始对该国进行访问。

当天，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在乔尔蓬-阿塔市举行了非正式会晤。

三位总统随后还前往Dordoy Nomad游牧民族文化中心，观看了特意组织的游牧民族比赛。

21日，第四届中亚国家元首峰会在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔市举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫共同出席峰会。会议围绕地区安全问题和相应联合对策，以及通过扩大相互合作以确保经济增长等进行讨论，并签署通过了一系列旨在加强中亚国家友好睦邻合作的重要文件。

会议结束后，托卡耶夫总统还专程拜访了位于乔尔蓬-阿塔的穆赫塔尔·阿乌埃佐夫纪念博物馆。

【编译：木合塔尔·木拉提】



