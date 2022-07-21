Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
托卡耶夫总统结束对吉尔吉斯的访问
2022 年 7月 21 日 星期四 19:50

托卡耶夫总统结束对吉尔吉斯的访问

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日结束了对吉尔吉斯进行的访问。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统乘专机于20日飞抵吉尔吉斯共和国乔尔蓬-阿塔，开始对该国进行访问

当天，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在乔尔蓬-阿塔市举行了非正式会晤

三位总统随后还前往Dordoy Nomad游牧民族文化中心，观看了特意组织的游牧民族比赛

21日，第四届中亚国家元首峰会在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔市举行，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫共同出席峰会。会议围绕地区安全问题和相应联合对策，以及通过扩大相互合作以确保经济增长等进行讨论，并签署通过了一系列旨在加强中亚国家友好睦邻合作的重要文件

会议结束后，托卡耶夫总统还专程拜访了位于乔尔蓬-阿塔的穆赫塔尔·阿乌埃佐夫纪念博物馆。

【编译：木合塔尔·木拉提】


相关新闻
迪玛希和哈萨克文化展览在印尼举行
哈萨克斯坦运动员在飞碟射击亚锦赛中获得11枚奖牌
哈国核电站计划将不考虑使用美国供应商提供的方案
能源部长：今年将投产240兆瓦的额外电力
DAZN公布戈洛夫金与阿尔瓦雷斯三战PPV价格
彼得罗巴甫尔一对夫妇因宣传分裂主义被判5年
阿拉木图市正式成为国际大会及会议协会成员
贸易部：2021年哈萨克斯坦羊毛出口量增加3.8倍
焦点
1 哈原子能工业公司将增加跨里海路线的铀出口
2 土耳其、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦签署塔什干宣言
3 8月2日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
4 阿斯塔纳国际金融中心税收政策已与国际标准接轨
5 中国已正式接任联合国安理会8月轮值主席

时事新闻

查看历史新闻