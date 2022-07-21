总统呼吁各国有效利用哈土伊铁路货运潜力

哈通社/努尔苏丹/7月21日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫21日在吉尔斯乔尔蓬-阿塔召开的第四届中亚国家元首峰会上呼吁中亚各国积极利用已经实现货运列车通行的«哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗»铁路线。

托卡耶夫总统在峰会上发表致辞时表示，哈萨克斯坦方面非常欢迎各方有效地利用«哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗»铁路线的货运潜力。

他强调，这条新开通的货运铁路线路，是连接东亚与伊朗高原的最短路径。

托卡耶夫总统表示，他在近期对伊朗进行的访问期间，与伊朗总统共同见证了该线路首列货运列车的启动和通行。总统指出，通过这条线路，只需要12天的时间，就能够完成6000公里的货运任务。

托卡耶夫总统随后还强调指出，通过哈萨克斯坦在里海的两座大型港口：阿克套港和库里克港，中亚国家将能够很方便的将自己的货物运输到中东和欧洲市场。

总统表示，除了面向其他地区的货运交通线路外，本地区的交通联系也在不断发展当中。

哈萨克斯坦目前正在积极地建设与乌兹别克斯坦之间的公路和铁路线路，其中，即将完成的«达尔巴扎-马克塔拉勒»铁路线将能够使两国之间的货运量增加2倍，货运市场缩短1.5倍之多。

«土库曼巴希-卡拉博加兹-哈萨克斯坦边境»公路线路也得到了各方的鼎力支持，而在2025年，扎瑙津至土库曼斯坦的公路也将接受复杂大修。

根据此前报道，第四届中亚国家元首协商会议21日在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔举行，哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦五国总统出席会议。

中亚国家元首协商会议第一届峰会于2018年3月在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行，第二届峰会于2019年11月在塔什干举行。 第三届峰会原定于 2020 年 8 月在比什凯克举行，但由于新冠状病毒大流行，推迟到2021年在土库曼斯坦举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】