哈总统建议共建媒体 专注传播中亚新闻信息

哈通社/努尔苏丹/7月21日 – 哈萨克斯坦总统提议中亚国家合作共建一个传播中亚新闻的媒体机构。

在21日于吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔市举行的第四届中亚国家元首峰会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，为了维护中亚国家间友谊的完整性，各国应该在信息传播领域开展积极的合作，联合各方力量，尽可能的防止有损地区利益的负面情况。

托卡耶夫总统强调，中亚五国应该团结一致的反对任何旨在通过煽动种族仇恨和敌对情绪，分裂中亚人民的企图。

- 遗憾的是，在本地区的大众媒体当中，至今仍然没有一个全景展示地区各国人民生活景象的传媒机构。我们应该打破这一局面，或许应该合作建立一个全地区性质的电视台，或者发布新闻的门户网站。- 托卡耶夫总统说。

根据此前报道，第四届中亚国家元首协商会议21日在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔举行，哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦五国总统出席会议。

中亚国家元首协商会议第一届峰会于2018年3月在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行，第二届峰会于2019年11月在塔什干举行。 第三届峰会原定于 2020 年 8 月在比什凯克举行，但由于新冠状病毒大流行，推迟到2021年在土库曼斯坦举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】