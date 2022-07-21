2022 年 7月 21 日 星期四 16:52

哈萨克斯坦支持吉尔吉斯修建水电站

哈通社/努尔苏丹/7月21日 – 哈萨克斯坦支持吉尔吉斯建设卡姆巴尔阿塔一号水电站的计划。

在21日于吉尔吉斯乔尔蓬阿塔举行的第四届中亚国家元首协商会议期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈国一直以来高度重视开展联合水电项目，以期能够在跨界河流水资源利用发面实现互利共赢。

- 在这方面，吉尔吉斯正在积极讨论修建卡姆巴尔阿塔一号水力发电站的计划。水电站项目的建设，将能够为加强中亚国家的能源安全，以及改善农业生产条件带来显著的增益。- 托卡耶夫总统说。

总统还在讲话中谈到了在国际拯救咸海基金框架下的合作问题，并呼吁各国采取积极措施，在该基金框架下开展积极地合作。

据了解，吉尔吉斯筹划中的卡姆巴尔阿塔一号水电站总蓄水量可达50亿立方米。吉政府希望通过这一工程项目，解决水资源短缺对能源领域带来的负面影响。

根据此前报道，第四届中亚国家元首协商会议21日在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔举行，哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦以及乌兹别克斯坦五国总统出席会议。

中亚国家元首协商会议第一届峰会于2018年3月在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行，第二届峰会于2019年11月在塔什干举行。 第三届峰会原定于 2020 年 8 月在比什凯克举行，但由于新冠状病毒大流行，推迟到2021年在土库曼斯坦举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】