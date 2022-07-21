2022 年 7月 21 日 星期四 15:30

中亚在洲际贸易中的地位正在不断提升

哈通社/努尔苏丹/7月21日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在中亚五国元首协商会议上表示，哈国已经做好参与«马扎里沙里夫-喀布尔-白沙瓦»铁路项目的准备。

中亚国家元首协商会议21日在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔举行，中亚五国元首与会。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在会上致辞时强调，有必要通过持续的改善交通基础设施建设，进一步增加中亚地区的交通互联。

- 即便是对地图匆匆一瞥，任何人也会立刻注意到中亚地区无与伦比的地缘重要性。- 托卡耶夫说。

总统表示，在当下全新的地缘政治态势下，中亚地区在发展和促进洲际贸易中的作用正在迅速提升。

托卡耶夫总统指出，这也正是哈萨克斯坦积极推动跨里海多式联运货运走廊发展的重要因素。他表示，从2017年开始，该线路的集装箱货运量已经增长了3倍有余。

- 与此同时，哈萨克斯坦已经做好了参与«马扎里沙里夫-喀布尔-白沙瓦»铁路项目的准备。我国能够提供高速机车，保障高价值商品的及时交付。- 他说。

中亚国家元首协商会议第一届峰会于2018年3月在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行，第二届峰会于2019年11月在塔什干举行。 第三届峰会原定于 2020 年 8 月在比什凯克举行，但由于新冠状病毒大流行，推迟到2021年在土库曼斯坦举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】