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托卡耶夫总统：中亚应成为和平与繁荣的大地区
2022 年 7月 21 日 星期四 11:58

托卡耶夫总统：中亚应成为和平与繁荣的大地区

哈通社/努尔苏丹/7月21日-- 第四届中亚国家元首协商会议21日在吉尔吉斯共和国乔尔蓬-阿塔市召开，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦领导人出席会议。

会议期间发表讲话的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，议程的主要议题仍然是加强安全和外交领域的合作， 这在确保中亚人民繁荣的适当条件方面是非常必要的。中亚地区应成为经济社会稳定发展、全面合作、和平繁荣的大地区。

托卡耶夫总统强调，有必要启动各国安理会秘书常设磋商机制，以共同制定防范安全威胁的解决方案。

-此外，我建议外长们至少每六个月定期举行一次会议，以便就地区和国际问题的主要方向商定方案。-他说。

根据早前报道，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统乘专机于20日飞抵吉尔吉斯共和国乔尔蓬-阿塔，开始对该国进行工作访问。

托卡耶夫总统此行的主要目的，是出席于21日在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔市举行的第四届中亚国家领导人峰会。

20日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在乔尔蓬-阿塔市举行了非正式会晤。

【编译：阿依波塔】



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