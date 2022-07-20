吉国总统萨德尔·扎帕罗夫接见中亚各国外交部长

哈通社/比什凯克/7月20日 -- 据卡巴尔通讯社援引吉尔吉斯总统新闻局消息，7月20日，吉国总统萨德尔·扎帕罗夫在该国伊塞克湖州乔尔蓬-阿塔市接见了中亚国家外交部长和外交官。

消息称，哈萨克斯坦外长穆赫塔尔·特列吾别尔德、塔吉克斯坦外长西罗吉丁·穆赫里丁、乌兹别克斯坦代理外长弗拉基米尔·诺罗夫以及土库曼斯坦驻吉尔吉斯斯坦特命全权大使沙杜尔季·梅列多夫出席了会议。

与会各方就扩大双边合作和区域合作等热点问题交换了意见。

扎帕罗夫强调，深化与近邻哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦的互利合作是吉国外交政策的重点之一。

扎帕罗夫表示，除双边互动外，各国间还有丰富的地区议程，加强和扩大地区合作是整个地区和中亚各国发展的关键因素。

他就区域一体化问题补充说，吉方认为增加相互贸易量、吸引外国直接投资、合作与优势互补非常重要，而不是恶性竞争。

他指出，旨在发展各国国民经济的贸易、经济、能源、运输和其他类型的互动是确保整个中亚地区稳定、安全、和平与繁荣的坚实基础。

扎帕罗夫强调，中亚国家首脑峰会是团结、互相理解、开展公开互利对话的见证。

他提请各国外长注意，中亚各国在外交层面的工作、努力、对话和相互理解将直接影响区域倡议能否成功实施和整个中亚地区的发展方向。

扎帕罗夫深信，各国选择的区域对话方针将成为地区繁荣和人民福祉的关键因素。

与会者指出，在当前国际形势下，中亚地区一体化进程具有迫切意义，已为即将于2022年7月21日在伊塞克湖州举行的中亚国家首脑峰会准备了一揽子文件，相信该会议将为中亚国家间关系注入新动力。