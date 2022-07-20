2022 年 7月 20 日 星期三 17:50

丹尼斯·谭遗作《静默的爱》将在哈萨克斯坦和韩国上映

哈通社/努尔苏丹/7月20日 -- 根据已故的哈萨克斯坦知名花样滑冰运动员丹尼斯·谭创作的剧本制作的影片《静默的爱》将于7月78日上映。

这部影片的导演是提穆尔·别克曼别托夫和丹尼斯·谭的母亲奥科萨娜·谭。

丹尼斯生前创作的电影剧本讲述的是一名有语言和听力障碍的女孩与一名有视力障碍的男孩之间，因互联网社交媒体而发生的动人的情感故事。

丹尼斯·谭曾于2018年7月13日在莫斯科参加了由别克曼别托夫和Bazelevs公司共同组织的Screenlife Project国际影视项目竞赛，并介绍了自己电影作品。

丹尼斯生前也曾多次在社交媒体上谈及其创作的剧本进度，并计划将其拍摄成电影成品。在他因意外亡故前，丹尼斯正准备启动电影的制作。

2019年，丹尼斯的几位还有联合其母亲，并在别克曼别托夫导演的支持下，着手开始拍摄电影。哈萨克斯坦电影界许多人士为这部作品的拍摄提供了帮助。

影片将于7月28日在哈萨克斯坦上映，并在秋季于韩国上映。

2018年7月19日，哈萨克斯坦最著名运动员之一的丹尼斯•谭因右侧大腿动脉刀伤被紧急送医，由于失血过多（3L），经抢救最终医治无效离世，时年25岁。

丹尼斯·谭曾在2014年索契冬奥会上赢得一枚铜牌，这是哈萨克斯坦至今在奥运会该项目上的最好成绩。

【编译：木合塔尔·木拉提】