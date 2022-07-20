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    • 托卡耶夫总统抵达乔尔蓬-阿塔

    2022 年 7月 20 日 星期三 17:22

    哈通社/乔尔蓬-阿塔/7月20日 – 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统乘专机于20日飞抵吉尔吉斯共和国乔尔蓬-阿塔，开始对该国进行正式访问。

    托卡耶夫总统的专机抵达机场时，受到了吉尔吉斯共和国政府内阁主席、总统府办公厅负责人阿克勒别克·扎帕罗夫、吉尔吉斯共和国交通部长埃尔肯别克·奥索耶夫、吉尔吉斯共和国外交部第一副部长努兰·尼亚扎列夫的迎接。

    托卡耶夫总统此行的主要目的，是出席将于21日在吉尔吉斯乔尔蓬-阿塔市举行的第四届中亚国家领导人峰会。

    根据此前的报道，出席第四届中亚国家首脑峰会的各国元首，将围绕地区安全问题和相应联合对策，以及通过扩大相互合作以确保经济增长等进行讨论。

    会议期间，将起草一系列旨在加强中亚国家友好睦邻合作的文件。

    关于中亚五国首脑峰会

    中亚国家首脑峰会是在2017年由乌兹别克斯坦总统米尔齐约耶夫倡议，并得到了各国支持的五国峰会。

    第一届峰会于2018年3月在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行，第二届峰会于2019年11月在塔什干举行。

    第三届峰会原定于 2020 年 8 月在比什凯克举行，但由于新冠状病毒大流行，推迟到2021年在土库曼斯坦举行。

    中亚5国独立30年来，一体化进程碾转反复。近几年，地区国家间关系持续向好，经贸合作、人文交流不断加强，交通运输领域合作力度加大。

    乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦与吉尔吉斯斯坦商讨建设铁路、公路、航空多式联运系统。

    中亚是一个具有重大地缘战略和地缘经济意义的地区。该区域各国人民的历史和文化、经济和基础设施紧密相连。

    中亚国家独立30年来，已在国际社会中找到了属于自己的位置。区域内国家需要密切融入该地区，并作为一个整体的经济体协调行动。

    正如哈萨克斯坦总统托卡耶夫指出，有赖于数百年的共同历史和文化纽带，中亚各国人民自独立伊始便相互支持、互信互爱，而中亚国家领导人磋商会议机制的建立，以及前几届峰会的成功举办，为这一传统的友谊、互助和合作关系，注入了新的动力。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    #总统 #外交 #中亚
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