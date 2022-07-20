2022 年 7月 20 日 星期三 15:25

首都疫情风险等级在黄区边缘徘徊

哈通社/努尔苏丹/7月20日 -- 首都新冠病毒传播风险评级正在黄区边缘徘徊。

努尔苏丹市首席卫生医师萨尔哈特·贝森诺娃20日接受采访时表示，卫生部每月都会对未来三个月的疫情形势作出预先估计。

据其介绍，根据卫生部的相关预测，COVID-19的感染率增幅有可能会持续到8月中旬，并在 8 月底和 9 月初再次放缓。

贝森诺娃表示，对努尔苏丹市的疫情传播情况遵循相同的预测，因此7月末至8月中旬的预计可能会出现较多的阳性病例。

首都首席卫生医师称，根据最新的新冠病毒传播风险等级划分标准（流行病学评估矩阵），目前哈萨克首都正在不断接近«黄区»。

谈到如果首都被列入黄区当中，将会采取哪些应对措施时，首都首席卫生医师表示，根据新冠疫情防控跨部门委员会的相关决议，对进入黄区的地区有相应的防控措施。

其中主要包括：有可能造成密切接触的工作种类将迅速切换为远程工作状态，同时，所有因身体原因无法接种疫苗的工作人员，也要立即改为远程工作。

她还表示，虽然目前首都仍然处于新冠传播风险较低级别的«绿区»，但在封闭的室内公共环境当中，仍有必要佩戴口罩。

而一旦首都正式被划入中等传播风险的«黄区»，那么所有公共室内环境都将被建议佩戴口罩。

在电影院内、音乐厅以及大型公共活动当中也将被建议采取口罩制度。

并将建议所有10人以上的会议转为线上模式。

过去24小时，哈萨克斯坦全国新增经PCR确诊的COVID-19阳性病例1955例，其中586例位于努尔苏丹市。

【编译：木合塔尔·木拉提】