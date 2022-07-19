三分之一的哈国家庭装有卫星接收天线

哈通社/努尔苏丹/7月19日 – 统计分析网站Ranking.kz公布了哈萨克斯坦共和国国家统计局在2021年对哈国国民进行的一项入户调查报告。

2021年，哈萨克斯坦国家统计局对全国各地总计11.7万国民进行了入户调查。调查显示，99.9%的受访家庭拥有电视机，2.5% 拥有家庭影院，4.5%拥有收音机、12.4%有音乐中心、30.1%装有卫星天线、4.2%有摄像机、9.9%有数码相机、52.8%有笔记本电脑、19.3%有平板电脑。

统计显示，农村地区家庭中收音机、音乐中心和卫星接收天线的保有量高于城市地区。

几乎全部的家庭，无论是农村还是城市地区，都拥有电视机。相比其他地区而言，巴甫洛达尔和东哈州的家庭拥有的家庭影院数量最多。

阿特劳州拥有收音机的家庭数量在各地区中最多，占到了总数的12.1%。

北哈州的家庭则拥有最多的卫星接收装置。

阿拉木图州的家庭几乎拥有上述所有的设备。

值得一提的是，根据今年6月份的结果，视听和摄影设备以及信息处理设备的价格环比上涨了4.4%，较去年同期上涨5.5%。

根据年度动态，相机价格上涨 11.4%，电视上涨 6.7%，笔记本电脑上涨 3.4%，无线耳机上涨 3.1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】