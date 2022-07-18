2022 年 7月 18 日 星期一 09:17

五大国际机构呼吁联合应对全球粮食危机

哈通社/努尔苏丹/7月18日 -- 联合国粮食及农业组织总干事屈冬玉、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界银行行长马尔帕斯、世界粮食计划署执行主任比斯利和世界贸易组织总干事奥孔乔－伊韦阿拉日前联合发声明，呼吁采取紧急行动应对全球粮食安全危机。

根据世界粮食计划署的数据，到 2022 年 6 月，在 82 个国家中，严重缺乏粮食保障人口的数量，也就是短期内获得粮食的机会受到限制，以至于生命和生计处于危险之中的人口，增加到 3.45 亿。

使局面雪上加霜的是，大约 25 个国家为了应对粮食价格上涨，采取了出口限制措施，影响到全球 超过8% 的粮食贸易。

此外，过去 12 个月中化肥价格翻了一番，这反映了天然气等投入成本创历史新高，使得对粮食供应的应对变得更加复杂。

声明指出，«所有这一切都发生在政府行动的财政空间在新冠大流行之后已经受到严重限制之时；而在短期之后，气候变化正在对许多国家的农业生产力产生结构性影响。»

声明还表示，在过去十年中稳步增长的全球粮食库存需要进行释放以降低价格。

五大机构的负责人指出，避免在实现可持续发展目标方面进一步受挫需要在四个关键领域采取短期和长期行动：

立即向弱势群体提供支持：在国家层面迅速加强支持弱势家庭的安全网；能源和补贴既昂贵又低效，应该被只惠及最弱势群体的现金转移所取代。

促进贸易和国际粮食供应：短期内，在符合世贸组织规则的情况下酌情释放粮食库存，并找到外交解决方案，让目前在乌克兰被封锁的谷物和化肥得以出口。

促进生产：采取行动鼓励农民和渔民促进可持续粮食生产，并改善将他们与全球 80 亿消费者联系起来的供应链。

投资于适应气候变化的农业：支持增强农业复原力的投资，并为气候适应、小农场、粮食系统和气候智能型技术提供支持。

声明强调，«以往的经验表明，重要的是要支持受价格上涨和短缺影响的发展中国家满足其紧迫需求，同时又不影响长期发展目标。确保面临严重国际收支问题的最脆弱国家能够支付食品进口费用增加的成本，以尽量减少任何社会动荡的风险，这一点至关重要。»

五大机构的负责人承诺，通过由七国集团主席国和世界银行集团联合召集的«全球粮食安全联盟»共同支持这一进程，以监测价格上涨的驱动因素和影响，并帮助确保向有需要的国家提供投资、融资、数据和最佳实践知识。



