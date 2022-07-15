2022 年 7月 15 日 星期五 22:44

哈萨克斯坦驻华大使同北京语言大学校长举行会见

哈通社/北京/7月15日 — 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，2022年7月15日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫同北京语言大学校长刘利举行会见。

努雷舍夫大使向刘利校长祝贺大学即将成立60周年，并祝愿所有教职员工和学生在专业活动和学习中取得成功。大使还重点关注了恢复哈萨克斯坦学生线下教学的重要性。

刘利指出，科学和教育领域是哈萨克斯坦和中国最具活力的合作领域之一，他表示大学愿进一步扩大合作。