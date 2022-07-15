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2022 年 7月 15 日 星期五 22:44
哈萨克斯坦驻华大使同北京语言大学校长举行会见
哈通社/北京/7月15日 — 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，2022年7月15日，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫同北京语言大学校长刘利举行会见。
努雷舍夫大使向刘利校长祝贺大学即将成立60周年，并祝愿所有教职员工和学生在专业活动和学习中取得成功。大使还重点关注了恢复哈萨克斯坦学生线下教学的重要性。
刘利指出，科学和教育领域是哈萨克斯坦和中国最具活力的合作领域之一，他表示大学愿进一步扩大合作。
会见上双方就共同实施两国文学作品互译领域的项目、在大学摆放一位哈萨克著名人物的雕塑以及增加哈萨克斯坦学生在北京语言大学的数量达成了一致。
此外，还就哈萨克斯坦高校与北京语言大学建立直接联系等问题深入交换了意见，以便进一步扩大学生和教师的交流。
Теги:
#外交
#哈萨克斯坦与中国
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