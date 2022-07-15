2022 年 7月 15 日 星期五 13:55

哈萨克斯坦修改流行病学传播风险评估方式

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特表示，该部门对哈国目前使用的新冠疫情传播风险评估办法（流行病学评估矩阵）进行了修订。

在15日召开的新闻发布会上，卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特宣布，从即日起卫生部将采用经过整合的集中化流行病评估矩阵。

她说：

- 在这一方式当中，7 天内的平均每日感染率将被更改为每 10万人的每日住院率。

据部长介绍，国内医疗卫生领域专家学者和世卫组织的专家均参与了对这一修改所做的讨论和决定。

她表示，新的评估办法不仅充分考虑了世卫组织关于评估流行病传播情况的建议，还同时综合兼顾了传染科收治的患者比例、人群疫苗覆盖水平和冠状病毒的传播情况等详细数据。

与此同时，对疫情传播风险不同的三类地区的相关政策也将有如下变动：

·对于绿区的认定

1. 若一个地区因感染新冠而需要住院治疗的人数低于2500人，那么无论基本传染数（R0）指标如何，该地区都将属于绿区；

2. 如果当地因感染新冠而需要住院治疗的人数超过2500人但低于5000人，且基本传染数（R0）指标小于1，则该地区也将属于绿区。

·对于黄区的认定

1. 若一个地区因感染新冠而需要住院治疗的人数低于5000人，且基本传染数（R0）指标大于1，该地区将属于黄区；

2. 若当地因感染新冠而需要住院治疗的人数超过5000人但低于10 000人，且基本传染数（R0）指标低于1，则该地区也将属于黄区。

·对于红区的认定

1. 若一个地区因感染新冠而需要住院治疗的人数高于5000人，且基本传染数（R0）指标大于1，该地区将属于红区；

2. 无论基本传染数（R0）指标如何，一旦当地因感染新冠而需要住院治疗的人数超过10 000人，则该地区也将属于红区。

【编译：木合塔尔·木拉提】