Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
意大利总统拒绝了该国总理的辞呈
2022 年 7月 15 日 星期五 11:36

意大利总统拒绝了该国总理的辞呈

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 意大利总理马里奥·德拉吉星期四提出辞职，但遭到总统塞尔吉奥·马塔雷拉的拒绝。

意大利政府于今年5月17日正式颁布了《援助法案》，主要内容是在能源政策、企业生产、吸引投资、社会政策以及与乌克兰问题有关的紧急措施，目的就是帮助劳工、企业和家庭应对冲突对经济的影响。

但这一法案遭到了众议院第二大党、参议院并列第一大党五星运动党的反对，因此，虽然德拉吉政府周四以172票比39票的结果赢得了参议院的信任投票，但当天五星运动党的议员集体弃权，未参与投票。

值得一提的是，德拉吉目前领导的政府包括右翼和左翼政党、中间政党以及五星运动党。他在此前也曾公开选拔，如果五星运动党退出法案的投票，则当前的联合政府将无法持续。

据悉，在周四的投票结束后，德拉吉前往奎里纳尔总统宫殿递交辞呈，并表示支持国家团结的多数已不复存在。

但一份总统府的声明说，马塔雷拉总统拒绝了德拉吉的辞呈，并要求总理去议会看看是否能够获得牢固的支持。

如果德拉吉无法牢固地拼凑足够的支持来执行他的经济改革的话，马塔雷拉就可能解散议会，确定最早9月底提前举行选举。目前议会的任期2023年春季到期。


相关新闻
埃及南部交通事故致17人死亡
巴基斯坦一军用直升机失事 机上6人遇难
塞浦路斯通报首起猴痘确诊病例
土耳其出现5例猴痘病例
世卫组织：全球累计新冠确诊病例达575887049例
中国已正式接任联合国安理会8月轮值主席
美国将再向乌克兰提供5.5亿美元军事援助
联合国秘书长警告：误解和误判将把人类带向核毁灭的深渊
焦点
1 哈原子能工业公司将增加跨里海路线的铀出口
2 土耳其、阿塞拜疆和乌兹别克斯坦签署塔什干宣言
3 8月2日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
4 阿斯塔纳国际金融中心税收政策已与国际标准接轨
5 中国已正式接任联合国安理会8月轮值主席

时事新闻

查看历史新闻