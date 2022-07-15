2022 年 7月 15 日 星期五 08:45

哈萨克斯坦将成为中亚地区的主要运输和物流枢纽

哈通社/努尔苏丹/7月15日 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部交通委员会负责人哈斯木·特列珀夫日前在新闻发布会上谈到了哈萨克斯坦运输和过境潜力的发展。他表示，哈萨克斯坦计划建立自己的渡轮船队，未来哈萨克斯坦将成为中亚地区的主要运输和物流枢纽。

据其介绍介绍，到目前为止，跨里海国际运输路线的潜力尚未得到有效开发，这是主要的替代路线之一。在过去的国家计划和文件框架内，哈萨克斯坦实施了在阿克套港建设渡轮综合设施的项目，采取措施扩大阿克套现有港口的容量，特别是建造了三个干散货码头。目前基础设施容量约为2100万吨。哈国可以在这个方向线路上运输任何类型的货物。

他指出，哈萨克斯坦有自己的商业船队。特别是目前在里海积极运营的四艘干货船提供集装箱运输服务。国家海运公司Kazmortransflot计划在年底前再购买两艘集装箱船。

特列珀夫表示，哈萨克斯坦打算扩建自己的渡轮船队。从长远来看，计划将轮渡船的数量增加到10艘。目前该业务的主要垄断者是阿塞拜疆航运公司。

他指出，在哈国集装箱流量不断增加的情况下，计划在阿克套港建设集装箱枢纽。现阶段正在解决吸引国际运输和物流公司和国际集装箱运营商的问题。这有利于吸引他们的集装箱船队。目前哈萨克斯坦的集装箱仍然存在短缺。因此，如果能够吸引集装箱船队，这将提高哈国的出口和过境转运能力。