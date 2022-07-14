哈萨克斯坦公路货运量二季度大幅增加

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 据阿塔梅肯商业网消息，数据显示，2022年第二季度，从哈萨克斯坦到其他国家的运输申请数量比去年同期增长了136%。同时，需求每月都在增长，以年度数据计算，4月份增长1.5倍，5月份增长2倍，6月份已经增长了3倍。根据第二季度的统计数据，增长主要来自俄罗斯（+138%）和白俄罗斯（+158%）方向。
国际货运交易所哈萨克斯坦办事处主任雷娜塔·佐博娃表示，在第二季度，哈萨克斯坦货运市场面临俄罗斯和白俄罗斯公司向哈萨克斯坦市场的大规模进军，这些公司在他们本国面临着欧洲方向货物的损失和运输价格的降低。除此之外，也和哈萨克斯坦境内部分方向的运输量激增有关。
在进口运输方面，情况有所不同——第二季度，从其他国家向哈萨克斯坦运送货物的需求与一年前大致持平，并略有增长。4月底虽然有明显下滑（-21%），但5月份情况已经回升（+7%），6月份明显好转（+21%）。在此期间，俄罗斯（-5%）和白俄罗斯（-12%）方向的需求略有下降。但这被包括中国在内的其他国家对哈萨克斯坦的运输量增加所抵消。雷娜塔·佐博娃表示，在过去的三个月里，哈萨克斯坦的物流市场总体上发生了变化，因为需要适应新的外部和内部因素。公路货运领域也发生了很多变化，包括迎来了新的参与者、运输价格的下降以及新线路的制定。但正如数据显示的那样，到6月中旬，市场在一定程度上适应了新的游戏规则，出现了一些平衡，这对费率产生了积极影响。