哈萨克斯坦公路货运量二季度大幅增加

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 据阿塔梅肯商业网消息，数据显示，2022年第二季度，从哈萨克斯坦到其他国家的运输申请数量比去年同期增长了136%。同时，需求每月都在增长，以年度数据计算，4月份增长1.5倍，5月份增长2倍，6月份已经增长了3倍。根据第二季度的统计数据，增长主要来自俄罗斯（+138%）和白俄罗斯（+158%）方向。

国际货运交易所哈萨克斯坦办事处主任雷娜塔·佐博娃表示，在第二季度，哈萨克斯坦货运市场面临俄罗斯和白俄罗斯公司向哈萨克斯坦市场的大规模进军，这些公司在他们本国面临着欧洲方向货物的损失和运输价格的降低。除此之外，也和哈萨克斯坦境内部分方向的运输量激增有关。