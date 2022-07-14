2022 年 7月 14 日 星期四 13:56

总统指示政府为离俄外企落户哈国创造条件

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统14日在政府扩大会议上，指示政府内阁为正在离开俄罗斯市场的外国企业落户哈萨克斯坦创造有利条件。

托卡耶夫总统在会上说：

-我们正在目睹一场全球性的投资资本斗争。1400多家大型外国公司的一半已经暂停活动或完全离开俄罗斯市场。政府应该为他们搬迁到哈萨克斯坦创造有利条件。这将为我们提供增加中高级加工产品生产的良机。

托卡耶夫总统表示，他此前已经指示政府准备一系列制造业投资项目，并与潜在投资者一起制定相应的计划方案。但相关的工作目前仍然局限在会议讨论层面，并没有什么实质性的进展和成果。

- 我在此重复指出，所有的项目最终都会落实在各个地区，由地方机构负责实施。因此，在招商引资和实现最终任务方面，对地方政府和中央部委的要求是一致的。- 托卡耶夫总统说。

此前，托卡耶夫总统在对经济发展成就提出肯定的同时，也严厉的批评了政府部门试图以过于老旧的方式阻止通胀的做法，称这些措施已经被证明是无效的。

对于政府上半年的工作，总统给予了“中等水平”的评价。

【编译：木合塔尔·木拉提】