2022 年 7月 14 日 星期四 13:15

哈萨克斯坦将组建一个统一的国家公路公司

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 哈萨克斯坦将组建一个统一的国家公路公司。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日作出指示，要求政府完成对哈萨克斯坦国家公路（ҚазАвтоЖол）公司和哈萨克公路（Казахавтодор）公司两家国有企业的合并重组工作。

托卡耶夫总统在14日由其主持召开的政府扩大会议上指出，有必要对国家公路领域采取系统性的全面改革。

目前哈萨克斯坦国家公路领域主要由两家国有企业负责开展相应的工作，其中，«哈萨克公路（Казахавтодор）»公司是负责建设和维护国家重要等级公路的企业。企业专业技术人员冬季负责清理道路积雪，夏季负责维护道路状况。

而另一家国有企业«哈萨克斯坦国家公路（ҚазАвтоЖол）»公司则是负责管理国家级重要等级公路的管理机构。

«哈萨克公路（Казахавтодор）»公司负责完成«哈萨克斯坦国家公路（ҚазАвтоЖол）»公司指派的任务。

托卡耶夫总统在会上说：

- 坦白的说，这两者实际上从事的是一件工作，其员工数量也远比需要的人数要多。与此同时，来自公民的对国家公路质量状况的合理投诉与日俱增，而公路的质量完全无法经受检验。

因此，托卡耶夫总统指示政府，立即着手完成对上述两家国有企业的合并重组工作，建立一个统一的负责管理哈萨克斯坦国家公路的国有公司，并精简其人员结构。

【编译：木合塔尔·木拉提】