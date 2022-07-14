2022 年 7月 14 日 星期四 12:31

上半年央行采取有效措施保障金融体系稳定

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫14日在政府扩大会议上表示，央行的紧急措施有效的保障了金融稳定。

央行行长在会上表示，由于上半年国际地缘政治形势恶化导致了金融波动性和风险性的增加，央行采取了紧急措施来确保金融体系的稳定。

他说：

- 在市场发生前所未有的变化之际，央行的迅速举措为稳定金融市场形势提供了可能，并缓解了坚戈汇率的剧烈波动，防止了其向通货膨胀过渡。同时，为保障金融稳定和保全坚戈资产，央行启动实施坚戈存款保障计划。

央行行长表示，尽管市场波动剧烈，但国家基金和养老金资产的长期盈利能力仍然是积极的。

据其介绍，哈萨克斯坦共和国国家证券从今年4月起被纳入富时前沿新兴市场政府债券指数（FTSE Frontier ЕМ Government Bond）。同时，摩根大通也宣布就是否将哈国国家债券纳入新兴市场政府证券指数保持«密切关注»。

- 从今年7月1日起，央行将即时支付系统和跨行支付卡系统投入工业使用，并通过评估收益和成本，开发了引入数字坚戈的决策模型。-哈利姆詹·皮尔玛托夫说。





【编译：木合塔尔·木拉提】