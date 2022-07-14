总统肯定经济领域政策有效性 要求加强对通货膨胀的控制

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 2022年上半年哈萨克斯坦经济增速为3.4%。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫14日主持召开政府扩大会议，并听取了政府总理阿里汗·斯马伊洛夫关于我国社会经济发展情况的报告。

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托卡耶夫总统在会上说：

- 尽管面临严峻的地缘政治挑战，我国经济仍在稳步发展，这一点可以从上半年经济领域的数据统计中看出来。上半年我国经济实现了3.4%的增幅，其中实体部门增长达4.1%。特别是在制造业领域取得了重大进展。

他强调，国际组织此前曾预测哈萨克斯坦的GDP增速会下滑到2%，但在政府正确决策和有效工作的基础上，哈国得以取得了目前的成绩。

在对经济发展成就提出肯定的同时，总统也指出当前通货膨胀率高企的现状。总统表示，目前我国的通货膨胀率达到了14.5%，已经超过了2015年的水平，

托卡耶夫总统严厉的批评了政府部门试图以过于老旧的方式阻止通胀的做法，称这些措施已经被证明是无效的。

托卡耶夫总统指出，根据国际机构的预测，由于持续的地区性危机状态，世界经济将放缓，并导致全球性通货膨胀的大幅增加。

总统强调，这种情况甚至有导致全球停滞的危险，因此政府和央行主要任务应该是稳定通货膨胀和增加公民的收入，并有必要创造新的就业机会。

【编译：木合塔尔·木拉提】



