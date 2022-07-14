2022 年 7月 14 日 星期四 11:15

哈萨克斯坦宏观经济指标保持向好势头

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆·卓玛尔特托卡耶夫14日主持召开了政府扩大会议。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在会议对2022年上半年经济社会发展成果进行的讨论中表示，哈萨克斯坦宏观经济指标向好势头正在形成。

斯马伊洛夫称，由于世界范围内的地缘政治紧张局势愈发剧烈，国际生产、运输和物流链的差距随之不断加大，并直接导致了能源资源和食品价格的大幅上涨。

总理指出，目前许多国家的通货膨胀率已达到创纪录水平，而国际货币基金组织也将2022年全球GDP增长预测下调至3.6%。

斯马伊洛夫表示，在这样的背景下，哈萨克斯坦宏观经济指标则显示出积极的态势。

根据总理的介绍，今年1月至6月，我国国内生产总值增长3.4%。其中货物生产增长4.1%、服务业增长2.1%、制造业增长5.8%、建筑业增长9.2%、贸易和运输业增长6.2%。2022年1-5月哈萨克斯坦外贸成交额达到了510亿美元，增幅41%。

斯马伊洛夫指出，报告期内哈国对外出口增长了 59%，其中制成品出口增长了 35%。总体而言，贸易顺差增长2.6倍，达171亿美元。 固定资本投资增长 2.6%。

总理表示，由于限制预算支出率和提高采矿业的税率，今年国家预算收入将有望增加 40%。

在提高对数字采矿行业的税率的同时，哈萨克斯坦计划从2023年1月1日起，对小企业和微小企业引入工资的单一支付制度，这将使这一领域的工资税负负担从35%减少至20%。

政府总理强调，哈萨克斯坦正在通过使用特殊税收制度向税收征管服务模式过渡。

斯马伊洛夫表示，根据新的预算政策，3 年期预算和国家基金规模将根据周期性规则确定。此类规则的出台增加了国家基金的积累功能。通过加强收入基础和限制预算支出率来确保预算平衡，今年共和预算预期收入将增长40%。

【编译：木合塔尔·木拉提】