2022 年 7月 14 日 星期四 07:30

哈萨克斯坦致力于“中亚-中国”模式的互利合作

哈通社/努尔苏丹/7月14日 -- 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫13日出席在北京召开的第九届中亚－中国合作论坛，该届论坛主题为«团结合作，互利共赢，携手应对挑战，共赴美好未来»。

努雷舍夫大使在论坛开幕式上指出，30年来，中亚国家与中国关系达到高水平战略伙伴关系，促进本地区的良好发展和繁荣，是以尊重、平等和互利合作为基础的新型国家间关系的典范。

此外，大使表示，哈萨克斯坦愿进一步多样化过境运输路线，并引入综合物流解决方案，包括开通通过哈萨克斯坦的新铁路运输走廊。

哈萨克斯坦驻华大使在发言中还宣布，哈萨克斯坦愿通过实施国家新的投资政策来全面支持外国投资者。在此背景下，大使向与会者介绍了自今年7月8日起哈萨克斯坦对中国公民实施14天免签入境政策，这将推动两国加强经贸、文化和人文合作。

论坛最后通过了联合倡议，呼吁在互利和相互尊重的基础上加强务实合作，以应对地区共同挑战和繁荣。

中国—中亚合作论坛成立于2012年，是中国与中亚国家深化协作、发展合作机制的对话平台。首届论坛于2012年5月7日在浙江省桐乡市举办。



