巴拉耶娃：哈萨克斯坦是中亚性别主流化的领导者

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 哈萨克斯坦代表出席了主题为《凝聚女性力量，共创中国中亚美好未来》的妇女发展论坛。

7月13日，主题为《凝聚女性力量，共创中国中亚美好未来》的妇女发展论坛在中国著名的旅游和金融城市大连举行。

作为庆祝中国与中亚各国建交30周年活动的一部分，该论坛旨在讨论过去30年来，中亚各国与中国在妇女发展领域合作取得的成果，交流各项经验，以及在可持续发展议程框架内推进目标。

来自中华人民共和国、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国、乌兹别克斯坦共和国、塔吉克斯坦共和国和土库曼斯坦共和国的200多名代表以及上海合作组织的代表出席了论坛。

出席论坛的各国代表团成员包括了这些国家的妇女领导人、妇女事务和妇女组织国家组织负责人、卫生保健和科技领域的知名专家、中亚国家驻华大使、国际组织外交官等。

哈萨克斯坦总统办公厅副主任、总统直属国家妇女和家庭人口政策委员会主席阿依达·巴拉耶娃在会上发表了讲话。

巴拉耶娃在讲话中指出，自独立伊始，哈萨克斯坦就始终坚定的履行保障妇女权益的任务，并在 1995 年签署《北京行动纲要》，在1998 年批准通过了《消除对妇女一切形式歧视公约》。

巴拉耶娃指出，根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫的指示，哈国于2020 年在选举中引入了30% 的妇女和青年配额，这是朝着促进妇女权利政治发展方向迈出的重要一步。

此外，通过立法形式，哈萨克斯坦建立了在分配官员副职期间强制核算配额的规范，设定了实现决策层女性比例不得低于 30% 的任务目标。

巴拉耶娃表示，如今哈萨克斯坦被公认是中亚地区性别主流化的领导者。

在去年 6 月于巴黎举行的纪念北京行动纲要 25 周年的 《平等的一代》全球论坛期间，哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，在性别暴力和经济正义多边合作联盟的框架内，哈萨克斯坦已作出自己的承诺。

阿依达·巴拉耶娃指出，与友好国家分享哈萨克斯坦在性别平等领域的工作经验、提供援助和参与联合人道主义任务对哈国来说非常重要。 正因如此，哈萨克斯坦联合欧盟发起了一项计划，为阿富汗女性提供在哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的大学中深造的机会。

阿依达·巴拉耶娃在致辞中还表示，她相信此次论坛将会为各方共同讨论当前问题并找到解决这些问题的有效方法创造良好的条件。

哈萨克斯坦生物安全问题研究所主任、哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac研发团队负责人昆苏鲁·扎卡利亚也出席论坛并发表致辞，强调了女性在科研领域的贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】



