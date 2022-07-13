2022 年 7月 13 日 星期三 11:15

政府总理：哈萨克斯坦石油出口未受到任何阻碍

哈通社/努尔苏丹/7月13日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫12日在参加国家电视台《新哈萨克斯坦》栏目时，就有关俄罗斯的地缘态势及其对哈萨克斯坦的影响发表了观点。

政府总理指出，俄罗斯不仅是哈萨克斯坦体量庞大的邻国，也是经济和贸易领域的伙伴国家，双方有着紧密的历史、文化和经济合作关系。也正因此，俄罗斯发生的各种情况，都会对哈萨克斯坦造成不同程度的影响。

- 今年年初的地缘政治态势就给我们带来的直接的影响，我们也采取了一套适当的反危机措施。- 他说。

总理表示，哈萨克斯坦有制定到年底的实质性方案，相关的行动都将是系统性和快速的。

-例如，在与央行的联合措施框架内，我们做出了一系列稳定坚戈汇率的决定。 比如支持坚戈存款、限制大额外币出境等，目前坚戈汇率是相对稳定的。- 斯马伊洛夫说。

总理还介绍了在全球性通胀背景下哈萨克斯坦采取的全面抗通胀措施计划。

谈及最近比较受关注的物流运输领域问题时，阿里汗·斯马伊洛夫表示，俄罗斯新西罗斯克地方法院今年7月5日做出了一项裁决，要求里海管道联盟（CPC）负责输送哈国出口原油的管道停工1个月。

-7月6日，我与俄罗斯政府总理进行了联系，当天就解决了这个问题。- 政府总理说。

政府总理表示，CPC的石油输送工作目前依然在稳定的按照既定的工作模式进行当中，哈萨克斯坦石油的出口没有受到任何阻碍。

总理强调，技术性问题的出现是正常的现象，而哈萨克斯坦政府与包括俄罗斯等邻国政府高层之间有着紧密的沟通渠道，因此能够迅速的相互联络，采取快速措施解决问题。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7月7日主持召开了物流运输潜力发展专项工作会议，在会上强调了交通物流运输领域对哈萨克斯坦经济的重要作用，并表示通过里海寻求哈萨克斯坦出口石油的新通道已成为国家的«优先任务»。

【编译：木合塔尔·木拉提】