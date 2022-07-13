2022 年 7月 13 日 星期三 08:14

哈人力资源市场上半年农企用工需求旺盛

哈通社/努尔苏丹/7月13日 -- 哈萨克斯坦劳动和社会保障部公布了该国上半年人才市场的招聘求职情况。

根据统计结果，以下专业的求职者期望薪资最高：

预生产助理工程师：500万坚戈；

音响师：210万坚戈；

投资项目总监：190万坚戈；

人文专业大学教授：180万坚戈。

哈劳动部指出网上人才市场中目前薪酬最高的职位：房地产经纪人-90 万坚戈、首席建筑师-82.4 万坚戈，工程监理-80 万坚戈。

与年初相比，岗位空缺数量增加了1.8倍，求职者的活跃度有所下降。近半年来，求职者所投简历已从年初的7.02万份下降到现在的5.99万份。

根据上半年的统计结果，最需要招人的是农业企业（1.08万个职位）、非住宅和住宅设施建设岗位（9.8万个职位）、教育岗位（6.6万个职位 ) 和其他服务（5.8万个职位空缺）。与此同时，农业领域需要招人的岗位近半数（47%）都在江布尔州。

对低技能工人的需求增加了一倍多，招聘岗位从 2.34 万个增加到 5.07万。原因之一是招聘工人从事农业季节性工作。

据人力资源开发中心总经理亚历山德拉·莫尔查诺夫斯卡娅介绍，在过去的几个月里，对帮工、保安、司机、保洁、教师、医生和护士的需求量很大。

除以上人员，最缺人的岗位还有：保安、司机、厨师、电工、画家、教育工作者、教师、厨工等。