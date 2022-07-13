2022 年 7月 13 日 星期三 07:50

哈国酒精饮料价格年涨幅创纪录

哈通社/努尔苏丹/7月13日 -- 据阿塔梅肯商业网消息，今年1-5月，哈国低度酒精饮料的产量与去年同期相比有所下降。啤酒产量下降4%，至2.739亿升，天然葡萄酒产量下降25.2%，至1080万升，利口酒和其他类似酒精饮料的产量下降1%，至92.79万升。

同时，烈性酒领域情况完全不同。与去年同期相比，伏特加的产量增长2.3倍，达到2010万升，干邑的产量增长了20.6%，达到490万升。

根据2022年1-4月数据，本国生产企业满足了84.1%伏特加和酒精饮料的市场需求，而2021年同期为76.3%。进口份额下降，尽管该行业的产品进口量本身增长了16.5%。97.1%，即2120万升伏特加和酒类产品在本国市场销售，比2021年同期增长78.4%。

在干邑和干邑饮料领域，本地生产企业的份额也有所增加，覆盖了74.5%的市场需求，而去年同期为57.5%。进口同比下降44.3%。国内市场销售480万升，比去年增长11%。

本国的酿酒厂满足了65.4%的市场需求（去年同期为65.1%）。葡萄酒本国市场销售量同比增长8%，2022年1-4月达到1080万升，出口量迅速跃升了220倍，但仍然很小，仅有17.61万升。

此外，哈国啤酒厂市场份额略有下降，从92.7%下降到90.9%。碳酸饮料的进口量同比增长22.4%。本国市场啤酒销量为2.275亿升，同比下降0.8%。

截至6月底，哈萨克斯坦酒精饮料价格环比上涨1.9%，同比上涨14.6%。这是近年来价格年涨幅最高的一次（统计数据来自哈战略规划和改革署国家统计局）。

【编译：木合塔尔·木拉提】