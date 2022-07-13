2022 年 7月 13 日 星期三 07:25

热巴金娜：我毫无疑问是哈萨克斯坦人

哈通社/努尔苏丹/7月13日 – 哈萨克斯坦网球«一姐» 叶列娜·热巴金娜12日在首都出席新闻发布会，与国内外媒体记者见面。赢得了2022年温布尔顿网球公开赛冠军的热巴金娜，是2011年以来赢得这一殊荣的最年轻选手。

这位现年23岁的运动员于11日晚刚刚返回首都。在纳扎尔巴耶夫国际机场，她受到了挚友亲朋、政府高官和首都市民的热情迎接，载歌载舞的哈萨克人为凯旋而归的运动员送上了包尔萨克和马奶，为她接风洗尘。

而在12日的新闻发布会上，热巴金娜显然心情也很放松，非常大方的回应了许多问题。

谈国籍问题微笑展示护照

在新闻发布会上，有记者向热巴金娜提出了关于她国籍身份的问题。对此，运动员报以微笑，当场拿出了蓝色封皮的哈萨克斯坦护照和公民身份证件，向在场的所有人展示。

展示完护照后，她补充到：

- 我毫无疑问是哈萨克斯坦公民，这已经不是我第一次回答这个问题了。

运动员表示，最近的两年里，出于参加各种赛事和进行训练的需要，她一直在世界各地来回穿梭，很少在一个地方长久的居住。但对她而言，哈萨克斯坦始终是被视为家的地方，她期待能在哈萨克斯坦待更长的时间。

建言发展本土球员

在谈到关于哈萨克斯坦的网球运动发展时，热巴金娜以自己为例，谈起了她对哈国网球未来的一些建议和想法。她表示，相比从国外吸引运动员来哈效力，培养本土球员更为重要。

她说：

- 我支持培养本土球员的观点。首先，如果没有哈萨克斯坦，我今天可能仍是无名之辈。网球对于哈国而言，是一个很年轻的运动项目。或许，我的成功让网球在哈萨克斯坦变得受关注，这是我的荣幸，也是一个很重的责任。我对此深感自豪。

驳斥所谓«俄罗斯的成品»说法

热巴金娜在新闻发布会上，还针对部分舆论对她是«俄罗斯的成品»的说法予以了驳斥。

她说：

- 当我转换到哈萨克斯坦国籍时，我还是一个网球少年（Junior），没人会把一个少年当做成品看待。更何况从一个少年球员成长为职业选手，是非常艰难的，需要一个成熟可靠的团队长期的支持。

热巴金娜表示，只有极少数的少年球员能够成功的转为职业运动员，而自己有幸在哈萨克斯坦网协的支持下成为了其中之一，对此她感到非常幸运。

- 在我看来，这是一个我非常幸运的时刻，恰逢其时。我们找到了彼此，我很高兴我的职业生涯在哈萨克斯坦继续。多亏了哈萨克斯坦，整个历史都是通过我们的共同努力而发生的。

也正因如此，她更无法认同将她称之为«俄罗斯成品»的这种观点。

至于未来会不会回到俄罗斯打球，热巴金娜表示，她没法对未来的事情做出断言，至少今年俄罗斯境内没有任何有关组织网球赛事的安排。

关于为何婉拒网协奖金

在记者会上，有记者询问为何热巴金娜拒绝了哈萨克斯坦网协提供的奖金。对此，这位23岁的运动员首先感谢了哈萨克斯坦网球协会对她的长期支持。

- 我觉得，现在是我用实际行动来回报人们一直以来对我的支持的时候了。我的胜利，不仅属于我，也是属于所有人的，我相信未来还会有更多的胜利。因此，经过商议，我提出了把奖金用于慈善事业的建议。- 她说。

不曾想过会成为职业选手

谈及幼年的梦想时，热巴金娜笑称，自己从来没有想到过自己会成为一名职业网球选手。

- 小时候我从来没有考虑过成为职业选手，网球对我而言当时只是下课后的消遣方式，父母也没有为将我培养成职业网球运动员而进行过投资。当然，父母一直对我的事业予以支持，这很重要，但这一切的最终决定权，都在我自己的手中，我是因为对这项运动的热爱，逐渐走到了今天。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫12日在总理府接见网球名将叶列娜·热巴金娜。总理祝贺热巴金娜夺得2022年温布尔登网球锦标赛女单冠军，并向其颁发了二级«友谊»勋章。

【编译：木合塔尔·木拉提】