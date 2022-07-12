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    • 政府总理会见网球名将热巴金娜

    2022 年 7月 12 日 星期二 15:12

    哈通社/努尔苏丹/7月12日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫12日在总理府接见网球名将叶列娜·热巴金娜。

    消息称，政府总理祝贺热巴金娜夺得2022年温布尔登网球锦标赛女单冠军，并向其颁发了二级“友谊”勋章。

    - 所有哈萨克斯坦人观赏了您与世界著名网球运动员之间的较量。您在大满贯赛取得胜利，为推动哈萨克斯坦网球运动发展做出了巨大贡献。我相信您的成功将鼓励更多的青年运动员。-总理说。

    热巴金娜感谢哈萨克斯坦人民的支持。

    - 当然，我时刻感受到我国人民的支持。这对我来说是莫大的喜悦和重大的责任。昨晚，很多人在机场迎接了我的到来。我仍然不敢相信这发生在我身上。-她说。

    热巴金娜表示，她计划将比赛中获得的奖金一部分用于慈善和青年运动员的发展。

    - 我认为，最好是举办比赛或向优秀青年运动员提供资助。因为，我在这里得到了巨大的支持。接下来轮到我来对青年一代提供支持。-热巴金娜说。

    热巴金娜表示，她接下来将备战即将在美国举行的比赛。她透露，今年的计划是闯入世界TOP10排名。据此前报道 ，哈萨克斯坦网球“一姐”叶列娜·热巴金娜9日击败世界排名第2位的突尼斯选手温丝·贾布尔，夺得2022年温布尔登网球锦标赛女单冠军。

    据了解，这是热巴金娜职业生涯获得的首座大满贯冠军，也是哈萨克斯坦运动员首次获得的大满贯冠军奖杯。

    当晚，托卡耶夫总统发推祝贺热巴金娜，并赞扬了她在比赛中的出色表现。

    11日，托卡耶夫总统签署命令，授予叶列娜·热巴金娜二级“友谊”勋章，表彰其在国际大赛中取得的巨大成就，并为促进国际合作做出的贡献。

    11日晚，首都民众在努尔苏丹国际机场举行迎接仪式，欢迎热巴金娜凯旋。

    【编译：小穆】
    #哈萨克斯坦 #体育 #政府 #网球
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