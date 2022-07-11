联合国称全球性通胀正在加速发展中国家的贫困率

哈通社/努尔苏丹/7月11日 - 据联合国新闻，联合国开发计划署发布报告称，自今年3月以来，由于俄乌冲突带来的涟漪效应，全球粮食和能源价格飙升在短短三个月内已直接导致发展中国家7100万人陷入贫困，其对贫困率的影响要比2019冠状病毒病大流行的冲击快得多。

开发署指出，随着各国应对通胀的措施造成利率上升，当前存在进一步由衰退诱发贫困的风险。这将进继续加剧危机，同时加速并加深全球贫困。

开发署强调，发展中国家正在努力应对财政储备枯竭、主权债务水平居高不下以及全球金融市场利率上升的问题。如果得不到国际社会的紧急关注，这些挑战将无法解决。

斯里兰卡为全球敲响警钟

开发署署长阿希姆•施泰纳（Achim Steiner）在发布报告时特别提到，南亚国家斯里兰卡正在经历的多层面经济危机应当为所有国家敲响警钟，尤其是该国在其独立以来首次出现了债务违约。施泰纳说，«这种违约本质上意味着该国不仅没有能力偿还债务，还无力进口维持经济活力的基本要素，包括汽油、柴油、其它燃料或者药品。»

根据开发署对全球159个发展中国家的分析，关键商品的价格飙升已经对最贫穷的家庭产生了直接和毁灭性的影响。其中，巴尔干地区、里海地区国家和撒哈拉以南非洲地区(特别是萨赫勒地区)已成为受此影响的热点地区。

扭转危机需国际努力

施泰纳强调，只有国际社会共同作出新的努力才可以扭转这一恶性经济循环，从而挽救生命和生计。施泰纳呼吁在释放急需的资金的同时，应当考虑在不计较人均国内生产总值的条件下将所有发展中国家的官方债务延缓两年，以帮助他们从经济冲击中恢复过来。这与国际金融机构最近关于增加发展中国家流动性的呼吁相一致。

此外，施泰纳同时提出要保持国际供应链的畅通，并通过采取协调行动，确保世界上一些最边缘化的社区能够获得负担得起的食物和能源。

现金补助更加公平

开发署在报告中还指出，各国试图通过贸易限制、退税、全面能源补贴和有针对性的现金援助来冲淡当前危机的最严重影响。报告发现，有针对性的现金补助比一揽子补贴更公平且更具成本效益。

报告显示，能源补贴会不成比例地惠及更富有的人。普遍能源补贴一半以上的好处对最富有的20%的人口有利，而相比之下现金补助则大多流向了最贫穷的40%的人口。