与西哈交界的俄罗斯地区新冠疫情较为严峻

哈通社/乌拉尔/7月11日 – 与西哈萨克斯坦交界的俄罗斯地区COVID-19冠状病毒传播情况较为严峻。

西哈州州长哈里·耶斯哈利耶夫11日主持召开工作会议。会上，当地卫生防疫部门负责人努尔勒别克·穆斯塔耶夫指出，最近24小时内，俄罗斯全国共确诊3 398例COVID-19阳性病例，其中，与西哈州交接的萨马拉州有55例，萨拉托夫有64例，奥伦堡有17例，伏尔加格勒有29例，阿斯特拉罕地区有38例。

而就西哈州本地而言，该地区今年上半年累计确诊COVID-19阳性病例共9 605例，其中有症状患者5 033例，无症状 4 572例。

今年1月份该州共确诊7 098例，2月份确诊2 412例，3月份确诊74例，4月份无确诊病例，5月份确诊1例，6月份确诊4例。

虽然目前西哈州仍处于新冠传播低风险的«绿区»，不过在进入7月后，当地的确诊人数有增长趋势。7月1日至今西哈州已有15例确诊，其中9例位于首府乌拉尔市。

防疫部门负责人表示，目前正在积极推动国民接种疫苗的工作，大力向公众介绍接种疫苗、形成社会面的防御屏障的重要性。全州目标人群的65%已经完成了两针疫苗的接种，此外还有29.9%的已接种人群进行了加强针接种。

【编译：木合塔尔·木拉提】