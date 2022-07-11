哈劳务市场对普通工人需求较高

哈通社/努尔苏丹/7月11日--2022年6月份，哈萨克斯坦电子劳务市场共发布了12.46万个空缺岗位招聘信息，环比增长1.5倍。

报告期内有5.99万人投递了个人简历，增长31%。

哈萨克斯坦人力资源开发中心主任亚历山德拉·莫尔查诺夫斯卡娅表示，全国各地的空缺岗位数量都明显增加。其中，阿克托别州（2.5倍）和江布尔州（3倍）增加的最多，分别有1.29万和1.2万个空缺工作岗位。

统计数据显示，大多数空缺岗位集中在农业（1.08万个）非住宅楼宇和住宅物体的建造（9800个）、教育（6600个）和其他服务业（5800个）。

其中，近一半的农业领域空缺岗位属于江布尔州（47%），东哈州、库斯塔奈州对建筑工人需求较高，为33.7%和35%。首都的大多数空缺岗位也是建筑业，该行业三分一的空缺岗位属于努尔苏丹市。

报告期内，对普通工人的需求增长了两倍多，从2.34万人增加到5.07万人，这是由于农业领域旺季工作的开始。

与此同时，劳动力市场需求与中等技能人才供给之间的不平衡现象有所缓解，现有空缺岗位 5.29 万个，而投送的简历数量为 4.2 万个。空缺岗位中，高技能岗位数量最少，为总空缺岗位数量的16.9%。

近几个月来，对辅助工、保安、司机、勤务员、教师、医生和护士的需求很高。

6月，除了阿拉木图州以外，全国各地投放的简历数量也明显增加，其中，突厥斯坦州和阿克托别州的增长1.8倍。

以下职业的预期薪水最高：助理工程师 - 500万坚戈，音响导演 - 210万坚戈，投资项目总监 - 190万坚戈，人文科学领域的大学教授 - 180万坚戈。

根据上半年的结果，哈萨克斯坦电子劳动力市场的招聘信息不断增加，空缺职位数量较年初增加了1.8倍。 尽管招聘信息明显增加，但投放的简历数量较年初减少14.6%，从7.02万份减少至5.99万份。

【编译 ：阿依波塔】



