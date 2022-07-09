2022 年 7月 9 日 星期六 08:00

今天是伊斯兰教重要节日--古尔邦节

哈通社/努尔苏丹/7月9日--今天是伊斯兰教三大宗教节日之一古尔邦节，意译为宰牲节，又称“大节”。在伊斯兰历每年的12月10日，麦加朝圣过后。

据《古兰经》记载，真主安拉为了考验先知易卜拉欣，命令他把儿子杀死献祭。易卜拉欣完全服从，准备将儿子杀死献祭给安拉。安拉达到考验他的目的，命令天使及时地送来一只黑羊代替易卜拉欣的儿子献给安拉。

伊斯兰教创立后，穆斯林们承认伊卜拉欣并尊为圣祖，每年的这一天，便形成了宰牲献祭的习俗沿袭至今，成为所有信伊斯兰教（安拉）的人们的传统节日之一。

在哈萨克斯坦，古尔邦节是和平、和谐、互敬、互爱的象征 ，具有深刻的教育意义和广泛的劝化作用。

这一神圣的节日，为哈萨克斯坦各族人民团结友爱、相互理解与尊重起到了积极的推进作用。 古尔邦节教育人们宽容感恩和扶贫济困。节日期间，为贫困群体奉献爱心等广施仁善之举是我国社会思想道德的真实写照。

在古尔邦节这一天，穆斯林们要穿新衣，屠宰牲口（牛、羊、骆驼），将肉食不仅留给自己家，而且要分送给穷人（也不能出售），要确保所有的人都要有一份肉食。



