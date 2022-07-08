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比利·简·金杯决赛阶段抽签：哈萨克斯坦与英国和西班牙同组
2022 年 7月 8 日 星期五 17:49

比利·简·金杯决赛阶段抽签：哈萨克斯坦与英国和西班牙同组

哈通社/努尔苏丹/7月8日 —— 2022年比利·简·金杯（原联合会杯）网球赛决赛阶段抽签结果8日正式揭晓。

据哈萨克斯坦网球协会消息，根据抽签结果，哈萨克斯坦分在C组，与英国和西班牙同组。

2022年比利·简·金杯决赛阶段抽签结果如下：

A组：瑞士、加拿大、意大利；

B组：澳大利亚、斯洛伐克、比利时；

C组：西班牙、哈萨克斯坦、英国；

D组：捷克、美国、波兰。

据了解，2022年比利·简·金杯决赛阶段比赛将于11月8-13日在格拉斯哥（苏格兰）举行。

值得一提的是，哈萨克斯坦队4月份以3:1的总比分战胜德国队，首次晋级比利·简·金杯决赛圈。

根据比利·简·金杯网球赛6月1日公布的最新女子网球国家队排名，哈萨克斯坦女子网球队的排名由第16位提升至第9位，首次跻身前十。

据悉，比利·简·金杯是世界最重要的国家女子网球团体赛事，原名联合会杯，创立于1963年，以庆祝国际网球联合会成立50周年。为了致敬比利·简·金，以表彰她多年来为世界网球运动发展所做出的努力，以及为存进网球界性别平等所做的贡献，该赛事于2020年更名为比利·简·金杯。

【编译：小穆】


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