2022 年 7月 8 日 星期五 11:32

欧洲委员会邀请哈国加入反腐败国家集团

哈通社/努尔苏丹/7月8日 – 欧洲委员会致信邀请哈萨克斯坦加入反腐败国家集团（GRECO）。

哈萨克斯坦反腐败行动署署长沃勒扎斯·别克帖诺夫8日在该部门高层会议上表示，为确保追回非法转移至海外的国家资产，有必要强化在国际领域的合作力度。

他表示，欧洲委员会日前正式向哈萨克斯坦发出了关于加入《欧洲反腐败刑事责任公约》的邀请函。

- 接下来我们将启动加入公约的必要程序。- 他说。

沃勒扎斯·别克帖诺夫强调，成为GRECO的成员是哈萨克斯坦反腐败工作的一个重要里程碑，加入该公约将进一步扩大哈萨克斯坦从国外追回被非法转移的国家资产的能力。

据其介绍，目前哈萨克斯坦正在以GRECO正式成员的身份，在第一轮监督环节框架下，落实其提交给哈萨克斯坦的27项改革建议。

他表示，为了达到欧盟的标准，哈萨克斯坦必须确保司法系统的完全独立、保障适当的公共监督、扩大数据访问权限并加强反腐败机构的地位。

沃勒扎斯·别克帖诺夫强调，相关领域的工作正在持续开展当中。

欧洲委员会的反腐败监督机构——反腐败国家集团（Group of States Against Corruption），其总部位于史特拉斯堡， 作为欧洲委员会17个成员国的扩大部分协议，该协议于1999年成立。GRECO也向非欧洲国家开放，目前有50个成员。自2010年8月以来，所有欧洲委员会成员均已成为GRECO的成员。

【编译：木合塔尔·木拉提】