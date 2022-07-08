2022 年 7月 8 日 星期五 10:14

热巴金娜：我为胜利付出了全力

哈通社/努尔苏丹/7月8日 – 哈萨克斯坦排名首位、全球排名第23位的网球运动员叶列娜·热巴金娜7日成功晋级2022年温布尔登网球锦标赛女子单打决赛，创造了哈萨克斯坦网球历史上的又一项新记录。

在赛后接受采访时，哈萨克斯坦运动员表示，这是一场精彩的比赛。

-我的对手西莫娜·哈勒普是曾经夺得温布尔登冠军奖杯的运动员，过去我们之间的交锋也都非常激烈。我对自己在这次比赛中的表现感到满意，最重要的是，我打的很好。当然，这一切都不容易，不过过去的每一场比赛都为今天的胜利奠定了基础，积累了经验。我以前没有在中心球场打过比赛，当然这没有对我的发挥造成什么影响。看到支持者们的欢迎，让我倍感激动。虽然很不容易，但最终取得了胜利让我非常的高兴。一般来说，整场比赛都能稳定的完成很难，但这次我在心理层面做了充分的准备，发挥出了全部的实力和技术。-热巴金娜说。

热巴金娜随即谈到了她即将与世界排名第2位的突尼斯运动员温丝·贾布尔进行的决赛。

- 这必然是一场艰难的交锋，她是一位非常强大的网球运动员。与她做对手可不容易。不过，我仍然会全力以赴。最近的这两周，我取得了很好的成就，我希望能够继续这样的进度。- 她说。

根据此前报道，在7日举行的2022年温布尔登网球锦标赛女子单打半决赛中，哈萨克斯坦运动员叶列娜·热巴金娜以6:3/6:3的比分直落两盘击败前世界排名第一位的两座单打大满贯冠军罗马尼亚选手西莫娜·哈勒普（现排名第18位），成功晋级决赛。

总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫当天向叶列娜·热巴金娜表示了祝贺。

【编译：木合塔尔·木拉提】