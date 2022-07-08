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总理今日将对卡拉干达州进行工作视察
2022 年 7月 8 日 星期五 09:50

总理今日将对卡拉干达州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/7月8日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫今日将对卡拉干达州进行视察。

总理将对该州工业、基础设施和社会设施，以及新投资项目的实施进展进行视察。

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