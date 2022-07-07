2022 年 7月 7 日 星期四 15:54

哈萨克斯坦驻华大使在《中国日报》发表署名文章《黄金友谊》

哈通社/努尔苏丹/7月7日 —— 7月6日，《中国日报》刊发哈萨克斯坦驻中国大使沙赫拉特·努雷舍夫的署名文章《黄金友谊》。

文章全文如下：

2022年是哈中建交30周年。30年的合作不管如何衡量都是具有重要意义的事件，亦足以回望来路、冀望未来。

哈中关系源远流长。自古以来，两国人民就在古丝绸之路上开展贸易，交流思想，互鉴知识。可以肯定，两国人民之间世代相传的友谊已成为现代双边关系成功发展的一座“黄金桥梁”。

中国是最早承认哈萨克斯坦独立的国家之一，1992年1月3日两国正式建立外交关系，友好、睦邻、互信的两国关系新篇章由此开启。此后，哈中携手走过万水千山，双边合作取得长足发展、收获丰硕成果。

哈中是国土接壤的亲邻，也是和平友好的伙伴。以法律形式彻底解决哈中边界问题是一个历史性成就。这在《哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国睦邻友好合作条约》中都所有体现，今年是条约签署20周年。

30年来，本着互利、不可动摇的友谊、互信以及全面协作的精神，哈中关系达到永久全面战略伙伴关系的水平，堪称睦邻友好的典范。如今，哈中关系以踏实稳健著称，不受外部因素影响，拥有巨大的发展潜力，未来前景可期。

很多例子可以证明这一点。三十年来，构建了稳固的条约法律框架，其中包括近500 份多领域双边合作文件。此外，两国约有20个常设合作机制正在运行，有十多个地区建立了兄弟关系。

中国已成为哈萨克斯坦的主要经贸合作伙伴。据中国海关统计，截至2021年底，两国贸易额达约250亿美元，较建交初期增长近70倍。中国对哈投资累计约205亿美元。就此而言，中国是哈萨克斯坦的五大投资伙伴之一。目前正在制定包含52个联合项目价值约 211 亿美元的清单。

2013年，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦首倡共建“丝绸之路经济带”，在此倡议下，启动了重要的运输互通项目——哈中霍尔果斯国际边境合作中心、“霍尔果斯-东方之门”经济特区、哈中连云港物流合作基地和 “欧洲西部—中国西部”国际公路。

我们并没有停滞于此，哈中务实合作前景广阔。2022年2月，两国领导人就双边和多边的日程进行富有内涵的会谈，共商打造新哈萨克斯坦和新时代中国的下一个“黄金30年”。

哈中领导人明确了开展多领域高质量合作、造福两国人民的使命。因此，哈中两国应致力于进一步提高协作的实际效率。加强企业间的直接联系、建设新的物流运输走廊、以及深化人文交流。哈中有望共建一批突破性创新科技项目和韧性物流运输链，以进一步加强 “一带一路”框架下的合作。

此外，“中亚五国—中国”对话也是一个大有可为的平台。2022年6月8日，“中亚五国—中国”外长第三次会议在努尔苏丹举行，中国国务委员兼外长王毅出席会议并对哈萨克斯坦进行正式访问是哈中高水平双边关系的又一例证，也为两国友谊的进一步深化创造契机。

哈萨克斯坦坚持就地区安全与发展进行定期往来的方针。众所周知，哈萨克斯坦一贯奉行以多元平衡为原则的外交政策，旨在与所有合作伙伴建立建设性协作，提高国家间的互信水平。

在这方面，亚洲相互协作与信任措施会议（亚信会议）的作用可圈可点。亚信会议具备必要的潜力和积累的经验，共建信任措施以应对现代性挑战与威胁。

为使亚信会议在促进地区安全与发展方面发挥日益重要的作用，哈萨克斯坦在担任亚信会议的主席国期间推动多项倡议，其中就包括助力亚信会议转型升级为一个成熟的国际组织，从而提升当前各国共同应对挑战、防范风险的水平。

由哈萨克斯坦主持的亚信峰会将于2022年秋季在努尔苏丹举行。我们期待中方一贯的积极参加。我们坚信，中国的全面支持将为亚信会议的发展及其国际组织化转型进程作出重要贡献。

回顾30年来的哈中合作，哈中在解决边界问题、推进跨界河流资源的共同利用和保护、扩大贸易额、拓展合作领域、积极开展与国际组织的合作、推动建立全面战略伙伴关系领域实现了长足发展，两国也在深化友谊、增强互信方面取得重要进步。当然，最重要的成就是建立了友好和相互信任。我们之间没有政治问题或分歧，我们严格地遵守我们的协议，在各种问题上相互支持。

我确信，哈中两国30年永久全面战略伙伴关系奠定了坚实基础，将开启两国关系下一个“黄金30周年”。





来源：中国日报